STAGE ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE DE CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE Château-Gontier-sur-Mayenne, 25 février 2023

Mayenne Ce stage est ouvert à tout musicien qui justifiera d’une pratique d’environ 5 ans minimum.

GRATUIT pour tout élève inscrit dans une école ou dans un conservatoire.

Stage d'orchestre symphonique au Conservatoire de Château-Gontier-sur-Mayenne !

