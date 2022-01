Stage Open Lab Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Stage Open Lab Le Temps des Cerises, 25 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. Stage Open Lab

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Le Temps des Cerises

Durant cinq matinées, vous aurez l’occasion de découvrir le processus de création d’un jeux vidéo. Scénario, mise en scène, game design, mécaniques de gameplay, ce stage est l’occasion de s’initier et susciter de nouvelles passions ! Stage loisir Open Lab pour les 11 – 15 ans du lundi 25 au vendredi 29 avril de 10h à 13h au Temps des Cerises ————————————————————————————————————- _Conditions : Résider à Issy-les-Moulineaux, être adhérent à l’association CLAVIM._ _Renseignements au 01 41 23 84 00 ou à l’accueil du Temps des Cerises._ _Tarif en fonction du quotient familial_ _Inscription et paiement en ligne sur Téliss_

Tarif en fonction du quotient familial Inscription et paiement en ligne sur Téliss

Spécial – Développement de Jeux Vidéo Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T13:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T13:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T13:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T13:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Le Temps des Cerises Adresse 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Le Temps des Cerises Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/