.Public adolescents. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. payant 88,80 € pour les 4 journées, dont 12 € de fournitures (+ 5 € en cas de première inscription). Durant cette semaine de stage, Amandine & Emile familiariseront les enfants à différentes pratiques artistiques et domaines culturels. Ils arpenteront ensemble Paris et ses musées, pour découvrir les arts plastiques, les arts traditionnels, l’architecture et les arts urbains… Ils passeront ensuite de l’observation à l’action, en participant à différents ateliers manuels et créatifs (tenue d’un carnet de voyage, fabrication de masques et de maquettes, exploration de différentes techniques de peinture, de graphisme…). PROGRAMME Mardi : Art urbain 9h30 : rencontre autour de la confection des carnets individuels et présentation de la semaine, jour par jour. 11h00 : départ ligne 7 (Gare de l’Est – Palais-Royal). 11h30 : arrivée, pique-nique au jardin du Palais Royal, ou sous les arcades en cas de mauvais temps. 12h30 : visite du Tunnel des Tuileries “Street art”.

Repérer les différentes techniques, faire des relevés graphiques, prendre des notes. 14:30 : retour à l’Espace Jemmapes. 15h : atelier : passons à la pratique. 16h30 : goûter et rangement, temps libre… 17h30 : fin de journée. Mercredi : Architecture 9h30 : accueil des enfants à Jemmapes 9h45 : départ de l’Espace Jemmapes à pieds vers la station de métro République. Observation des différents matériaux et techniques de construction. Puis, Ligne 9, arrêt station Trocadéro. 10h30 : visite du Musée de l’Architecture, place du Trocadéro. 12h : pique-nique sur le Trocadéro ou à l’intérieur du musée. 13h : dessin de la Tour Eiffel. 13h30 : retour à l’Espace Jemmapes 14h15 : construction de maquettes 16h30 : goûter 17h30 : fin de journée. Jeudi : Peinture 9h30 : accueil des enfants à l’Espace Jemmapes. 9h45 : départ ligne 7 (Gare de l’Est – Palais Royal) puis marche jusqu’au Musée d’Orsay. 10h40 : visite du musée. 12h00 : pique-nique sur les quais, ou sous la passerelle Léopold Sédar-Senghor. 13h30 : retour à l’Espace Jemmapes 14h15 : atelier peinture « à la manière de »… 16h30 : goûter 17h30 : fin de journée. Vendredi : Masques traditionnels 9h30 : accueil des enfants à l’Espace Jemmapes. 9h45 : départ, marche à pied jusqu’à la station République, puis Ligne 9 (arrêt Alma-Marceau). 10h30 : visite du Musée du Quai Branly. 12h00 : pique-nique dans le jardin du Musée. 13h : retour à l’Espace Jemmapes. 13h45 : atelier de masques « récup’art ». 16h30 : goûter. 17h30 : exposition des œuvres créées durant la semaine de stage. Récupérations des œuvres. 18h : fin du stage. Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes 75010 Paris Contact : https://crl10.aniapp.fr 0148033322 info-ej@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-on-sort-printemps

