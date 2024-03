Stage « on sort ! » à l’Espace Jemmapes Espace Jemmapes Paris, lundi 15 avril 2024.

Du lundi 15 avril 2024 au vendredi 19 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

.Public tout-petits et enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

87,50 € pour les 5 journées + 15 € supplémentaires de frais de fournitures et de transports (+ 5 € en cas de première inscription).

Durant cette semaine de stage, Amandine & Emile familiariseront les enfants à différentes pratiques artistiques et domaines culturels.

Ils arpenteront ensemble Paris et ses musées, pour découvrir les arts plastiques, les arts traditionnels, l’architecture et les arts urbains…

Ils passeront ensuite de l’observation à l’action, en participant à différents ateliers manuels et créatifs (tenue d’un carnet de voyage, fabrication de masques et de maquettes, exploration de différentes techniques de peinture, de graphisme…).

PROGRAMME :



Lundi – Visite du Musée de la Paléontologie et de l’Anatomie comparée.

Jardin des plantes – Métro ligne 5, arrêt Gare d’Austerlitz.

https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/galerie-de-paleontologie-et-d-anatomie-comparee

Atelier artistique et créatif sur l’anatomie humaine.

Mardi – Visite du Musée des Égouts de Paris – Métro ligne 9, arrêt Invalides.

https://musee-egouts.paris.fr/venir/

Atelier artistique et créatif sur Plans et coupes architecturales.

Mercredi – Visite du Musée de Cluny (le monde du Moyen-Âge) – Métro ligne 4, arrêt St-Michel.

https://www.musee-moyenage.fr/

Atelier artistique et créatif : dessins et/ou broderies de château fort et autres archétypes moyenâgeux.

Jeudi – Visite du Centre Pompidou, collection permanente – Métro ligne 4, arrêt Les Halles.

https://www.centrepompidou.fr/fr/

Atelier artistique et créatif : portrait en papiers découpés colorés et/ou peinture.

Vendredi – Visite Cité de la Musique – Métro Ligne 5, arrêt Porte de Pantin.

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/26625-collection-permanente

Atelier artistique et créatif : fabrication en cartonnage d’un instrument.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-on-sort-printemps

PRI