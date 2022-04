Stage “Océan découverte” du Bidart Océan Club Bidart, 25 avril 2022, Bidart.

Stage “Océan découverte” du Bidart Océan Club Bidart

2022-04-25 – 2022-04-29

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart

Stage « Océan Découverte » du Bidart Océan Club

Profitez des vacances de Pâques pour que vos enfants apprennent à se sécuriser en mer et à porter secours ; prennent conscience qu’ils font du sport dans un environnement sensible et à protéger.

Durant 5 jours ils seront initiés :

‍♂️ à la discipline du sauvetage côtier, pour développer leur aisance aquatique

⛑️ aux gestes de premiers secours, pour comprendre l’importance de la chaîne des secours

♻️ et seront sensibilisés à l’importance de la préservation de l’environnement.

Inscrivez vos enfants par ici : https://bidartoceanclub.fr/ocean-decouverte

Ou par-là : 06 58 21 41 24

Pré-requis :

Savoir nager, de 8 et 16 ans

Combinaisons et palmes fournies

+33 6 58 21 41 24

Bidart Océan Club

Bidart

