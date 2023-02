Stage Nordic Yoga et Méditation Paimpont Office de Tourisme de Brocéliande Paimpont Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Paimpont C’est au cœur de la forêt de Brocéliande que j’ai la joie de vous accueillir dans une superbe maison Bretonne au cœur du village de Paimpont. Ce stage ressourçant s’articule entre la dynamique du Nordic Yoga, la découverte des contes et légendes à travers une balade contée et des temps plus intériorisés tels que la méditation et des cercles de paroles.

Du 19 au 23 avril 2023. Au gîte de Ponthus, au cœur de la forêt de Brocéliande.

Infos et réservations: Sophie Djourovitch Moras – 06 82 69 53 08

500€. +33 6 82 69 53 08

