2023-05-01 09:30:00 – 2023-05-05 12:30:00

Cotes-d’Armor Le pôle nautique organise des stages.

• catamarans junior T12* (-14ans) – 137 €

• catamarans ados adulte T14./T16 (+14ans) – 147 € polenautique@sbaa.fr +33 2 96 73 38 45 http://www.polenautiquesudgoelo.fr/base-de-binic Quai de l’Aber Wrach Pôle Nautique Sud-Goëlo-Base Binic Binic-Étables-sur-Mer

