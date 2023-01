Stage | Naturopathie et Qi Gong Mellionnec Mellionnec Mellionnec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Mellionnec Naturopathie et Qi Gong : bases et pratiques de 2 sources de santé Avec Chantal Felgines et Jean-Pierre Le Rallic Le but de ce week-end est de vous faire découvrir et de mettre en pratique des moyens simples et naturels pour trouver ou retrouver une bonne santé. Seront présentées les techniques de base de la Naturopathie. Elles seront associées au Qi gong qui lui est centré sur la perception, l’entretien et la stimulation de l’énergie vitale (Qi) qui parcourt et structure le corps. L’originalité et la force de ce stage sont justement de proposer un travail qui s’adresse tant au corps qu’au mental pour une meilleure santé globale. Du vendredi 3 mars à 19h au dimanche 5 mars à 17h

À l'auberge À la belle étoile
Du vendredi 3 mars à 19h au dimanche 5 mars à 17h

