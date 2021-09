Jargeau Maison de Loire du Loiret Jargeau Stage nature pour les 7 à 11 ans Maison de Loire du Loiret Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre à Maison de Loire du Loiret

Pendant une semaine, viens t’amuser et découvrir la Loire au travers de différentes activités nature et jeux de plein air (apporter son vélo et son pique-nique).

Voir http://www.maisondeloire45.fr/index.php/animations/animations-grand-public/stages-nature

2021-11-02T08:00:00 2021-11-02T16:00:00;2021-11-03T08:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T08:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T08:00:00 2021-11-05T16:00:00

