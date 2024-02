STAGE NATURE LE POUVOIR DES 4 ÉLÉMENTS Pré-en-Pail-Saint-Samson, mercredi 7 août 2024.

Stage nature du 05 au 09 août Le pouvoir des 4 éléments 5 journées pour les 4-12 ans en plein air et sans hébergement de 8 30 à 18 h (prévoir son pique-nique)

L’eau, le feu, l’air, la terre et leurs pouvoirs !

Rencontrer de nouveau partenaires de jeu, se réchauffer au coin du feu, se rafraîchir avec de l’eau, se sécher avec le vent et sauter dans la boue, rien de mieux pour s’amuser.

Pour plus d’info stage-nature@etinbulle.com / 09 78 80 98 20 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 08:30:00

fin : 2024-08-07 18:00:00

La Mellerie

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire stage-nature@etinbulle.com

