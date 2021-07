Darnétal Maison des forêts de Darnétal Darnétal, Seine-Maritime Stage nature : le peuple de nos forêts Maison des forêts de Darnétal Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

du mercredi 7 juillet au vendredi 9 juillet

Animé par CARDERE Accueil de 8h45 jusqu’à 17h30 Les déplacements, s’il y a lieu, se ferons en transports en commun, les parents seront avertis par message la veille. Prévoir un pique-nique pour le midi et un gouter. Encadrement : 2 adultes dont un animateur spécialisé en éducation à l’environnement.

sur inscription pour l’ensemble du stage soit 3 jours, pas d’accueil à la journée, 20€/jour + 12€ d’adhésion annuelle (année scolaire)

Si tu veux découvrir leur habitudes et comprendre les rôles des petites bêtes comme les plus grosses, nous les rencontrerons ensemble. Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal Seine-Maritime

2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T17:00:00;2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T17:00:00

