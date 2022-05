Stage Nature et Poneys Plourivo Plourivo Catégories d’évènement: 22860

Plourivo 22860 Plourivo « La tribu des hommes-cheval ». Un séjour pour passer du temps au grand air avec les chevaux, entre activités équestres et activités natures. Monte à crue, tir à l’arc, recherche de traces d’animaux, construction de tipi, immersion au cœur d’un troupeau de chevaux. tout un programme pour relever les défis des « Hommes-Cheval » ! leschevauxducoat@orange.fr « La tribu des hommes-cheval ». Un séjour pour passer du temps au grand air avec les chevaux, entre activités équestres et activités natures. Monte à crue, tir à l’arc, recherche de traces d’animaux, construction de tipi, immersion au cœur d’un troupeau de chevaux. tout un programme pour relever les défis des « Hommes-Cheval » ! Les Chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo

