Stage Nature et Poneys

Stage Nature et Poneys, 24 août 2022, . Stage Nature et Poneys

2022-08-24 10:00:00 – 2022-08-25 17:00:00 « La tribu des Hommes-cheval » Un séjour pour passer du temps au grand air avec les chevaux, entre activités équestres et activités natures. Monte à crue, tir à l'arc, recherche de traces d'animaux, construction de tipi, immersion au cœur d'un troupeau de chevaux. tout un programme pour relever les défis des « Hommes-Cheval » ! leschevauxducoat@orange.fr

