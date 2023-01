Stage Nature et Poney Plourivo Plourivo Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor En partenariat avec les « Chevaux du Coat », l’association « Graine de Linottes » propose des stages ou s’associent activités équestre et activités nature.

Pendants 2 jours, les enfants s’immergent au cœur de la nature et des chevaux.

Pour relever des défis, organiser des jeux, des rituels…. chaque stage est l’occasion d’apprendre à communiquer avec son cheval, monter sans selle, tirer à l’arc, fabriquer des peintures naturelles, faire un feu, préparer des tisanes d’herbes sauvages….. s’amuser entre enfants. leschevauxducoat@orange.fr Les chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo

