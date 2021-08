Cœuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery Aisne, Coeuvres-et-Valsery Stage nature et danse pour les 6-10 ans Cœuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery Catégories d’évènement: Aisne

Coeuvres-et-Valsery

Stage nature et danse pour les 6-10 ans Cœuvres-et-Valsery, 31 août 2021, Cœuvres-et-Valsery. Stage nature et danse pour les 6-10 ans 2021-08-31 09:30:00 – 2021-08-31 16:30:00

Cœuvres-et-Valsery Aisne Cœuvres-et-Valsery Aisne 10 10 Proposé par l’association “Pas à pas” à Coeuvres et Valsery. Apportez votre pique-nique si vous optez pour la journée continue. Inscriptions obligatoires 06 31 26 40 87 ou danse-pas-a-pas@wanadoo.fr Proposé par l’association “Pas à pas” à Coeuvres et Valsery. Apportez votre pique-nique si vous optez pour la journée continue. Inscriptions obligatoires 06 31 26 40 87 ou danse-pas-a-pas@wanadoo.fr danse-pas-a-pas@wanadoo.fr +33 6 31 26 40 87 Proposé par l’association “Pas à pas” à Coeuvres et Valsery. Apportez votre pique-nique si vous optez pour la journée continue. Inscriptions obligatoires 06 31 26 40 87 ou danse-pas-a-pas@wanadoo.fr Florence Paul dernière mise à jour : 2021-07-30 par SIM Picardie – OT de Retz en Valois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Coeuvres-et-Valsery Autres Lieu Cœuvres-et-Valsery Adresse Ville Cœuvres-et-Valsery lieuville 49.34113#3.15758