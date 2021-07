Darnétal Maison des forêts de Darnétal Darnétal, Seine-Maritime Stage nature : chercher la p’tite bête Maison des forêts de Darnétal Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

L’été est la saison préférée des insectes et autres petites bêtes. Viens traquer papillons, libellules, carabes et punaises, une loupe en poche et un filet à la main… Tu découvriras alors un monde en miniature, étrange et fascinant, mais surtout très utile. Animé par CARDERE Accueil de 8h45 jusqu’à 17h30 Les déplacements, s’il y a lieu, se ferons en transports en commun, les parents seront avertis par message la veille. Prévoir un pique-nique pour le midi et un gouter. Encadrement : 2 adultes dont un animateur spécialisé en éducation à l’environnement.

sur inscription pour l’ensemble du stage soit 5 jours, pas d’accueil à la journée, 20€/jour + 12€ d’adhésion annuelle (année scolaire)

. Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal Seine-Maritime

