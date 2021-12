Darnétal Maison des forêts de Darnétal Darnétal, Seine-Maritime Stage nature : Célébrons le retour du printemps ! Maison des forêts de Darnétal Darnétal Catégories d’évènement: Darnétal

Seine-Maritime

Stage nature : Célébrons le retour du printemps ! Maison des forêts de Darnétal, 11 avril 2022, Darnétal. Stage nature : Célébrons le retour du printemps !

du lundi 11 avril 2022 au vendredi 15 avril 2022 à Maison des forêts de Darnétal

Prévoir pique-nique et goûter Acceuil à partir de 8h45 jusqu’à 17h30. S’il y a lieu, les déplacements se feront en transport en commun. Encadrement : 2 adultes

Inscription pour l’ensemble du stage (et non à la journée), 20€ par jour + 12€ d’ahésion (5eme journée offerte)

Nous profiterons du retour des beaux jours pour aller observer la nature ensemble. Oiseaux migrateurs, amphibiens, petites bêtes, arbre et fleurs du printemps. Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T09:00:00 2022-04-11T17:00:00;2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T09:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T09:00:00 2022-04-15T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Darnétal, Seine-Maritime Autres Lieu Maison des forêts de Darnétal Adresse Allée du bois du Roule, Darnétal Ville Darnétal lieuville Maison des forêts de Darnétal Darnétal