du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Maison des forêts de Darnétal

Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours cherché dans la nature de quoi répondre à ses besoins. Pour en tirer le meilleur parti, il est nécessaire de bien connaître tous les éléments naturels : le bois des arbres, la forme des plantes, la nature des roches, les particularités de certains animaux… Équipés de tout notre imaginaire et de toute notre créativité, nous partirons dans la nature à la recherche de toutes ses ressources qui nous permettront de fabriquer de multiples petits objets : sifflets, jeux, instruments de musique.. Animé par CARDERE Accueil de 8h45 jusqu’à 17h30 Les déplacements, s’il y a lieu, se ferons en transports en commun, les parents seront avertis par message la veille. Prévoir un pique-nique pour le midi et un gouter. Encadrement : 2 adultes dont un animateur spécialisé en éducation à l’environnement. Pas de stage le mercredi 14 juillet, Fête Nationale !

sur inscription pour l’ensemble du stage soit 4 jours, pas d’accueil à la journée, 20€/jour + 12€ d’adhésion annuelle (année scolaire)

. Maison des forêts de Darnétal Allée du bois du Roule, Darnétal Darnétal Seine-Maritime

2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T17:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T17:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T17:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T17:00:00

