Stage Nature Arthropodes ———————— ### Du 25 avril au 29 avril 10h à 12h Araignées, cloportes, papillons, scolopendre, insectes, arachnides, crustacés, myriapodes… Ces animaux n’auront plus de secrets pour vous après notre STAGE ARTHROPODES ! Au cours de ce stage, vous surmonterez certaines peurs ou certains dégoûts, découvrirez des espèces étranges et peut être en tomberez-vous amoureux … , participerez à un programme de sciences participatives et deviendrez incollables sur la classification de cette grande famille ! **_Au programme :_** **_Lundi 25 avril 2022 : Les arthropodes / Généralités_** **_Mardi 26 avril 2022 : Les Arachnides : Zoom sur les araignées_** **_Mercredi 27 avril 2022 : Les Insectes : Zoom sur un programme de science participative SPIPOLL_** **_Jeudi 28 avril 2022 : Les Crustacés : Zoom sur le cloporte, le seul crustacé terrestre !_** **_Vendredi 29 avril 2022 : Les Myriapodes : Zoom sur les scolopendres et les iules_** ? Agrocité de Bagneux, 23 Rue de la Lisette, 92220 Bagneux ? De 7 à 12 ans ? Inscription : [https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/25-au-29-avril-stage-nature-en-ville-les-arthropodes?fbclid=IwAR0l5eYsDt3nOjlC_iEPNUpADlJ_nbHkiBmLH2JMaCnqjL9DX0AQs5nUBCw](https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/evenements/25-au-29-avril-stage-nature-en-ville-les-arthropodes?fbclid=IwAR0l5eYsDt3nOjlC_iEPNUpADlJ_nbHkiBmLH2JMaCnqjL9DX0AQs5nUBCw)

