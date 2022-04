Stage Nature

2022-04-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-29 12:30:00 12:30:00 Rêver Réalité vous propose un stage nature au coeur de la foret et de son parc animalier. Au programme : s’occuper des animaux du parc, cours de poneys spectacle, atelier créatif en pleine nature, balade poney en forêt. Une surprise attendra les parents et accompagnateurs le vendredi.

– Infos : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. De 6 à 10 ans. Tous niveaux

– Dates : du 11 au 15 avril / du 18 au 22 avril / du 25 au 29 avril

– Tarif : 150€ la semaine

