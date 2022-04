Stage National Tennis de Table Siouville-Hague Siouville-Hague Catégories d’évènement: Manche

Stage National Tennis de Table Siouville-Hague, 8 août 2022, Siouville-Hague. Stage National Tennis de Table Siouville-Hague

2022-08-08 10:00:00 – 2022-08-12 12:30:00

Siouville-Hague Manche Siouville-Hague L’ATTLC Siouville-Hague en collaboration avec l’AS Cergy Pontoise TT propose perfectionner votre pratique pongiste, avec pendant une semaine un encadrement exceptionnel.

Christian Adam, entraineur diplômé d’Etat, coach de la prestigieuse équipe de Pontoise Cergy, vainqueur de la ligue des champions et de la Coupe d’Europe en 2021. Benjamin Brochard “n°250” entraineur diplômé d’Etat. Dany LO International Français.

Stage ouvert à toutes et tous, quelque soit votre niveau de jeu.

tennisdetable@siouville-hague.com +33 6 65 14 53 09 http://club.quomodo.com/attlc-siouville/accueil.html

Christian Adam, entraineur diplômé d’Etat, coach de la prestigieuse équipe de Pontoise Cergy, vainqueur de la ligue des champions et de la Coupe d’Europe en 2021. Benjamin Brochard “n°250” entraineur diplômé d’Etat. Dany LO International Français.

Stage ouvert à toutes et tous, quelque soit votre niveau de jeu. Siouville-Hague

