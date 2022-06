Stage Natation : Eau Libre Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: 43000

Le Puy-en-Velay 43000 Stage découverte jeunes :

Un cours théorique

Séances natation en lac (2h)

+ Sport Co et activités ludiques



Stage perfectionnement adultes :

2 cours théoriques sur la natation +analyse vidéo

Séances en lac et en piscine (la vague) asso.asseve@gmail.com Le Puy-en-Velay

