Stage n°5 – ATELIER D’ÉCRITURE

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 13:00:00 Inscriptions par retour de mail ou auprès des intervenants.

Deux demi-journées pour goûter ensemble aux plaisirs de l’écriture : des jeux, astuces, points de départ, qui inspireront la plume des auteurs débutants ou confirmés. L’atelier est ouvert à toutes les langues. Inscriptions par retour de mail ou auprès des intervenants.

