Stage n°3 – Improvisation musicale, 21 juillet 2022, .

2022-07-21 – 2022-07-21

Construire une improvisation libre à plusieurs instruments (voix, piano, percussions, accordéon, flutes, cuivres, etc), trouver un équilibre entre l’écoute de ses propres sonorités et l’attention portée à la musique qui surgit collectivement. Stage ouvert à tous les instruments acoustiques et à tous les niveaux de pratique musicale.

