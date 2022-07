Stage n°2 – INVENTER UNE CHANSON, 14 juillet 2022, .

Stage n°2 – INVENTER UNE CHANSON



2022-07-14 – 2022-07-14

Comment choisir le thème d’une chanson ? Et, une fois qu’on sait de quoi on veut parler, par où commencer ? Le rythme des phrases, les rimes, la différence entre couplets et refrains : deux demi-journées pour jouer avec les mots et la musique.

