En plus des ateliers instrumentaux, nous proposons tous les jours à 17h30 des « **ateliers tea-time** » (au choix) ouvrant tout un panel de propositions du solfège débutant à l’harmonisation, de l’écoute musicale aux chants et danses des Balkans, à la musique d’ensemble et à bien d’autres ateliers… *_Soirées *_: Spectacles, concerts acoustiques, atelier danse, concerts et bals sonorisés, bœufs… **Hébergement** : en pension complète au lycée Horticole de Saint-Ismier. Les inscriptions commenceront jeudi 21 février 2019. Elles seront prises dans l’ordre d’arrivée de votre chèque ou virement d’acompte. Le bulletin d’inscription sera à télécharger sur le site : [https://www.stagemydriase.fr/stage-musiques-traditionnelles/](https://www.stagemydriase.fr/stage-musiques-traditionnelles/).

Plein tarif 620,00 €, étudiant, chômeur, intermittent du spectacle 550 €

Proposé par l’association Mydriase, basée en Isère, – en partenariat avec le collectif MusTraDem Lycée Horticole | Saint-Ismier 1 Chemin de Charvinière, 38330 Saint-Ismier Saint-Ismier Isère

