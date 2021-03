Stage musique verte, 26 avril 2021-26 avril 2021, Lanrivoaré.

Stage musique verte 2021-04-26 13:30:00 – 2021-04-27 15:30:00

Lanrivoaré 29290 Lanrivoaré

Se promener dans la nature, ramasser une écorce, fabriquer un instrument de musique et jouer comme à l’aube des temps. Hautbois, clarinette ou flûte végétale sont cachés là, sous nos yeux et à portée de main. On l’appelle « musique verte » et l’Ecole de musique d’Iroise propose de la découvrir lors d’un stage, ça vous tente ? Lieu à définir.

Se promener dans la nature, ramasser une écorce, fabriquer un instrument de musique et jouer comme à l’aube des temps. Hautbois, clarinette ou flûte végétale sont cachés là, sous nos yeux et à portée de main. On l’appelle « musique verte » et l’Ecole de musique d’Iroise propose de la découvrir lors d’un stage, ça vous tente ? Lieu à définir.