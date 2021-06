Frayssinhes Frayssinhes Frayssinhes, Lot Stage Musique pour Tous Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: Frayssinhes

Lot

Stage Musique pour Tous Frayssinhes, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Frayssinhes. Stage Musique pour Tous 2021-07-12 09:00:00 – 2021-07-15 22:00:00 Clef des Arts aux Champs 1839, Route de Lavalade

Frayssinhes Lot Frayssinhes 105 EUR 105 Rassemblement de musiciens de tous niveaux pour jouer ensemble. Ateliers de pratique collective, un répertoire jazz, chansons françaises et musique du monde.

Tous public.

Buvette et restauration.

Sur inscription. +33 7 66 19 59 70 Rassemblement de musiciens de tous niveaux pour jouer ensemble. Ateliers de pratique collective, un répertoire jazz, chansons françaises et musique du monde.

Tous public.

Buvette et restauration.

Sur inscription. musique

Détails Catégories d’évènement: Frayssinhes, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Frayssinhes Adresse Clef des Arts aux Champs 1839, Route de Lavalade Ville Frayssinhes lieuville 44.8615#1.94001