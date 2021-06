Sénéchas Hameau de Chalap , Sénéchas Gard, Sénéchas Stage – Musique d’ensemble (tous instruments) Hameau de Chalap | Sénéchas Sénéchas Catégories d’évènement: Gard

du lundi 16 août au samedi 21 août à Hameau de Chalap | Sénéchas

Ce stage multi-instrumentistes est dédié à l’apprentissage de thèmes russes, tziganes, klezmer & balkaniques, avec partitions et oralement. Nous travaillerons un arrangement collectif avec la mise en place de plusieurs voix, des variations mais aussi de l’improvisation. Nous étudierons le style propre à chaque musique abordée, l’objectif étant que chacun trouve sa place dans le groupe et s’intègre au collectif quel que soit son niveau. Nous accompagnerons aussi les chanteurs•ses sur une partie de leur répertoire.

Pédagogie + pension complète (hébergement gîte) : 640,00 €

Proposé par la Cie Balagan, animé par Alexei Birioukov & François Heim Hameau de Chalap | Sénéchas Hameau de Chalap 30450 Sénéchas Sénéchas Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T12:00:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T17:00:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T12:00:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T17:00:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T12:00:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T17:00:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T12:00:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T17:00:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T12:00:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T17:00:00;2021-08-21T09:00:00 2021-08-21T12:00:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T17:00:00

