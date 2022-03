STAGE MUSIQUE DE CHAMBRE Treillières Treillières Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Treillières

STAGE MUSIQUE DE CHAMBRE Treillières, 12 avril 2022, Treillières. STAGE MUSIQUE DE CHAMBRE Treillières

2022-04-12 – 2022-04-14

Treillières Loire-Atlantique Treillières Du 12 au 14 avril 2022 de 14h à 17h à l’école de musique de Treillières, découvrez la musique de chambre par un répertoire varié. Prérequis : 4 ans de pratique instrumentale + savoir déchiffrer une partition (base solfégique).

Sur inscription Petite formation instrumentale ouverte aux instruments acoustiques. treillieres.musique@gmail.com +33 6 10 35 34 48 Du 12 au 14 avril 2022 de 14h à 17h à l’école de musique de Treillières, découvrez la musique de chambre par un répertoire varié. Prérequis : 4 ans de pratique instrumentale + savoir déchiffrer une partition (base solfégique).

Sur inscription Treillières

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Treillières Autres Lieu Treillières Adresse Ville Treillières lieuville Treillières Departement Loire-Atlantique

Treillières Treillières Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treillieres/

STAGE MUSIQUE DE CHAMBRE Treillières 2022-04-12 was last modified: by STAGE MUSIQUE DE CHAMBRE Treillières Treillières 12 avril 2022 Loire-Atlantique Treillières

Treillières Loire-Atlantique