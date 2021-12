Paris Centre Paris Anim' La Jonquière île de France, Paris stage Musique , chant & instruments Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

stage Musique , chant & instruments Centre Paris Anim’ La Jonquière, 20 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 20 décembre 2021 au jeudi 23 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 11h00 à 12h00

payant Apprentissage de chant, manipulation d’instruments de musique et rythmique corporelle . Le centre Paris Anim’ La Jonquiere propose ce stage pour les 4/6 ans de 11h à 12h et pour les 7/9 ans de 10h à 11h Centre Paris Anim’ La Jonquière 88 rue de la Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org Date complète :

