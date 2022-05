Stage : musique, chant et danse Centre Amzer Nevez | Ploemeur Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

du lundi 1 août au vendredi 5 août à Centre Amzer Nevez | Ploemeur

Les ateliers : * Accordéon diatonique : Alain Pennec & Samuel Le Hénanff * Violon : Fred Samzun * Bombarde : Philippe Janvier * Chant : Roland Brou * Cornemuse écossaise : Loïc Denis * Flûte traversière en bois : Jean-Luc Thomas * Guitare : Gilles Le Bigot * Danse : Raymond Le Lann Chaque soir de stage, un concert est proposé aux stagiaires et ouvert au public. Plus d’infos : [[https://www.amzernevez.bzh/enseignement/stages-ete/](https://www.amzernevez.bzh/enseignement/stages-ete/)](https://www.amzernevez.bzh/enseignement/stages-ete/)

Musique : 260,00 € / Chant : 260,00 € / Danse : 160,00 €

Proposé par Amzer Nevez Centre Amzer Nevez | Ploemeur 2 Chemin du Conservatoire, 56270 Ploemeur Plœmeur Keraude Morbihan

2022-08-01T10:00:00 2022-08-01T17:00:00;2022-08-02T10:00:00 2022-08-02T17:00:00;2022-08-03T10:00:00 2022-08-03T17:00:00;2022-08-04T10:00:00 2022-08-04T17:00:00;2022-08-05T10:00:00 2022-08-05T17:00:00

