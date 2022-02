Stage musical Harry Potter Caubios-Loos Caubios-Loos Catégories d’évènement: Caubios-Loos

Pyrénées-Atlantiques

Stage musical Harry Potter Caubios-Loos, 18 février 2022, Caubios-Loos. Stage musical Harry Potter Caubios-Loos

2022-02-18 – 2022-02-18

Caubios-Loos Pyrénées-Atlantiques Caubios-Loos EUR 70 70 Venez jouer la musique d’Harry Potter et vous initier aux rythmes et aux percussions. Programme : boomwhackers, cloches musicales, cup song, percussion corporelle, petites percussions. Pour les 7-10 ans. Animé par RécréaMusic. Venez jouer la musique d’Harry Potter et vous initier aux rythmes et aux percussions. Programme : boomwhackers, cloches musicales, cup song, percussion corporelle, petites percussions. Pour les 7-10 ans. Animé par RécréaMusic. +33 6 15 45 32 54 Venez jouer la musique d’Harry Potter et vous initier aux rythmes et aux percussions. Programme : boomwhackers, cloches musicales, cup song, percussion corporelle, petites percussions. Pour les 7-10 ans. Animé par RécréaMusic. RécréaMusic

Caubios-Loos

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Caubios-Loos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Caubios-Loos Adresse Ville Caubios-Loos lieuville Caubios-Loos Departement Pyrénées-Atlantiques

Stage musical Harry Potter Caubios-Loos 2022-02-18 was last modified: by Stage musical Harry Potter Caubios-Loos Caubios-Loos 18 février 2022 Caubios-Loos Pyrénées-Atlantiques

Caubios-Loos Pyrénées-Atlantiques