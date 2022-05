Stage Musical d’Été à Cajarc Cajarc, 1 août 2022, Cajarc.

Stage Musical d’Été à Cajarc Cajarc

2022-08-01 09:00:00 – 2022-08-01 18:00:00

Cajarc Lot

325 EUR Matinée (10h-13h) :

– Échauffement rythmique en groupe, ressentir la pulsation, concept de la “pulse” intérieure.

– Notions théoriques (solfège, harmonie…) niveau débutant à confirmé selon le niveau de chacun.

Après-midi (14h-20h) :

– Jeu en groupe = équilibre du son / écoute collective / travail des différentes sections : rythmique (basse, batterie) / harmonique (piano, guitare) et mélodique (soufflant, chant)

– Travail du répertoire en vue des concerts de fin de stage.

– Cours particuliers : Nous insisterons sur les points faibles et FORTS de l’élève pour lui donner une direction de travail solide. Le but étant d’être autonome et de se faire plaisir à chaque instant.”

L’association In Extremis est très heureuse de présenter à nouveau son stage musical qui cette année accueillera trois musiciens professionnels intervenants :

Antoine Delbos (batteur et compositeur), Robin Nitram (guitariste et compositeur) et Benjamin Aubry

(saxophoniste et compositeur).

Le but de ce stage musical est de partager notre passion de la musique et de donner à chacun l’envie de trouver sa voie à travers son parcours de musicien (professionnel comme amateur !).

Ce stage est ouvert à toutes et à tous ceux qui désirent apprendre et s’exprimer à travers la musique vivante c’est à dire la pratique de son instrument, l’écoute collective et le partage avec les autres.”

Cajarc

