Stage Multisports Catégorie d’Évènement: ile de france Stage Multisports, 23 octobre 2023, . Du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 27 octobre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans. payant Au quotient familial Un stage de multisports complet et varié en intérieur et extérieur est proposé aux enfants de 8 à 12 ans ! Des sports collectifs : flag football, tchoukball, basketball, korfball, football, ultimate frisbee, franc-ball.. Mais aussi des jeux en plein air : ballon nommé, balle assise, le voleur de pierre, poule renard vipère en passant par balle américaine ! Animé par Allaoui Hamadi Rendez-vous : Au centre Paris Anim’ Château-Landon, 31 rue du Château-Landon T.E.P. La Fayette – 247 Rue La Fayette 75010 Paris Contact : +33146078412 info-cl@crl10.net https://www.facebook.com/chateaulandon https://www.facebook.com/chateaulandon https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multisports-en-exterieur

Stage, Sports Stage Multisports Toussaint Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville latitude longitude 48.856578,2.351828

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//