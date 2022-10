STAGE MULTISPORTS NATURE Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: Pertuis

Vaucluse

STAGE MULTISPORTS NATURE Pertuis, 31 octobre 2022, Pertuis.

957 ROUTE D ANSOUIS COLLINES DU SUD LUBERON Pertuis Vaucluse

2022-10-31 08:30:00 – 2022-11-04 17:30:00

COLLINES DU SUD LUBERON 957 ROUTE D ANSOUIS

Pertuis

EUR 95 150 Nous proposons deux formules, soit:

La semaine entière au tarif de 150 E

ou

Du mercredi 2 novembre au vendredi 4 novembre au tarif de 95 E

Le gouter est compris, le pique nique est à votre charge. LE CLUB DE TRIATHLON LES CENTAURES DE PERTUIS ,VOUS PROPOSE SON PREMIER STAGE .

DESTINE AUX ENFANTS NES ENTRE 2010 ET 2013,ILS PRATIQUERONS ET DECOUVRIRONS DIFFERENTES ACTIVITES.

ENCADRE PAR DES PROFESSIONNELS, NOUS PRATIQUERONS DANS LE SUD LUBERON. sportinatureenluberon@gmail.com +33 6 62 04 59 73 https://triathlonpertuis.com/stage-multisports/

