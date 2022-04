STAGE MULTISPORTS ENFANTS

STAGE MULTISPORTS ENFANTS, 25 avril 2022, . STAGE MULTISPORTS ENFANTS

2022-04-25 – 2022-04-28 9h / 16h30 Stage multisports enfants Karaté, piscine, basket, vélo, ninja warrior, skate, trottinette Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans Tarifs :

90 euros les 4 jours

30 euros la journée

20 euros la matinée Infos : https://www.facebook.com/petagna.christophe Infos et reservations : 06 15 62 25 18 contact@karatepalavas.fr 9h / 16h30 Stage multisports enfants Karaté, piscine, basket, vélo, ninja warrior, skate, trottinette Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans +33 4 99 54 67 41 9h / 16h30 Stage multisports enfants Karaté, piscine, basket, vélo, ninja warrior, skate, trottinette Ouvert aux enfants de 5 à 12 ans Tarifs :

90 euros les 4 jours

30 euros la journée

20 euros la matinée Infos : https://www.facebook.com/petagna.christophe Infos et reservations : 06 15 62 25 18 contact@karatepalavas.fr dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville