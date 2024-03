stage multisports 8-14 ans installations sportives de la commune Saint-Lys, lundi 8 avril 2024.

stage multisports 8-14 ans activités multisports pendant les vacances de printemps, du 08 au 12 avril 8 – 12 avril installations sportives de la commune 2 euros par demi-journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T10:00:00+02:00 – 2024-04-08T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T14:00:00+02:00 – 2024-04-12T16:00:00+02:00

dossier d’inscription à récupérer à l’accueil de la mairie ou sur le site de la ville https://saint-lys.fr/vie-pratique/culture-et-loisirs/sport/

PROGRAMME :

Lundi : kinball

Mardi : pétanque et tir à l’arc

Mercredi : handball et full-contact

Jeudi : sortie au golf de Téoula (Plaisance du Touch)

Vendredi : rugby-flag et baseball

installations sportives de la commune Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie