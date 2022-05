Stage multiactivités

2022-07-04 – 2022-07-08 EUR 200 Stage dédié aux 10-15 ans

Expérimentez diverses embarcations : le canoë, le kayak, le paddle, le raft… sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (5km).

Découvrez les activités autour du Gave de Pau

Ateliers nature sur la faune et la flore des berges du Gave

Visite du château de Pau

Chasse au trésor patrimoine dans le centre ville de Pau

Accrobranche à Bosdarros *Prévoir pique-nique Stage dédié aux 10-15 ans

