STAGE ENFANTS/ADOS
80 EUR

Le Parc Aquasports vous propose des stages multi-activités de 5 jours (du lundi au vendredi 10h00-12H00) .

La formule idéale pour découvrir les activités en eaux vives d’une façon ludique et amusante.

Activités adaptées à l’âge des enfants: rafting, air-boat, SUP, hydrospeed, kayak…

