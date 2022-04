Stage multiactivités nautiques 4/6 et 6/8 ans

Stage multiactivités nautiques 4/6 et 6/8 ans, 18 avril 2022, . Stage multiactivités nautiques 4/6 et 6/8 ans

2022-04-18 – 2022-04-22 Découverte du milieu marin, voile, 1er bord sur optimist et bateau collectif en petit groupe, équilibre sur paddle

et premier coup de pagaie en kayak.

5 demi-journées Découverte du milieu marin, voile, 1er bord sur optimist et bateau collectif en petit groupe, équilibre sur paddle

et premier coup de pagaie en kayak.

5 demi-journées dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville