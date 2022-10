Stage Multi-sports Toussaint Centre Paris Anim’ Chateau Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage Multi-sports Toussaint Centre Paris Anim’ Chateau Landon, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 28 octobre 2022 :

. payant 84 € + 5 € lors de la première inscription

Foot, Basket, Ultimate Frisbee, Flag Football et plus encore ! Le CRL10 et l’espace Château Landon propose aux enfants de 8 à 12 ans un stage sportif en intérieur et extérieur. Encadrée par deux animateurs Keddy et Allaoui Liste des sports pratiqués : Foot / Basket / Ultimate Frisbee / Flag Football / Tchoukball / Korfball / Franc-Balle / Dodgeball / Indiaka Centre Paris Anim’ Chateau Landon 31 rue du Chateau Landon 75010 Paris Contact : 0146078412 https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multisports-en-exterieur

Stage, Sports Stage Multisports Toussaint

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Chateau Landon Adresse 31 rue du Chateau Landon Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Chateau Landon Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Chateau Landon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stage Multi-sports Toussaint Centre Paris Anim’ Chateau Landon 2022-10-24 was last modified: by Stage Multi-sports Toussaint Centre Paris Anim’ Chateau Landon Centre Paris Anim' Chateau Landon 24 octobre 2022 Centre Paris Anim' Chateau Landon Paris Paris

Paris Paris