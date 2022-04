STAGE MULTI-INSTRUMENTS ET CHANT La Bernerie-en-Retz La Bernerie-en-Retz Catégories d’évènement: La Bernerie-en-Retz

La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique Pour les enfants par groupe de 3, de 6 à 9 ans, pour un premier contact avec les instruments ou la danse (batterie, percussions, guitare, piano, voix…), un perfectionnement ou un la découverte d’un nouvel instrument.

10 heures de cours en tout. STAGE pour enfants débutants ou confirmés jouer avec d’autres et découvrir des instruments.

Inscriptions 02 40 21 25 72

