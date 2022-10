Stage multi-activités, vacances de Toussaint Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage multi-activités, vacances de Toussaint Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 04 novembre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

. payant semaine 1 : 36 euros (5 jours) semaine 2 : 28.80 euros (4 jours)

Pour les vacances de la Toussaint, les animateurs du centre accueillent les 7-11 ans sur des semaines d’activités ludiques, sportives et culturelles. Le centre Paris Anim’ Rachid Taha propose des activités, dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs. Les enfants sont accueillis de 10h à 17h30. Encadrés par des animateurs, ils participent à des activités et sorties sportives, culturelles et ludiques. L’inscription à la semaine est obligatoire et se fait sur place, au centre Rachid Taha. Tarifs : semaine 1 : 36 euros (5 jours), semaine 2 : 28.80 euros (4 jours). Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/taha 0142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.actisce.org/index.php/component/icagenda/692-stages-toussaint-7-11-ans?Itemid=

