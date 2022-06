Stage multi activités Tennis Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Stage multi activités Tennis

2022-07-11 – 2022-07-15

151 Rue Alphée-Maziéras Périgueux Dordogne

2022-07-11 – 2022-07-15

Dordogne Périgueux 125 125 EUR Du 11 au 15 juillet Stage multi activités Tennis Apprentissages par le jeu et la gestion des émotions Programme :

– 9h – 10 h : Thématique quotidienne, réveille musculaires /yoga, méditation

– 10h – 12h Tennis

– 12h – 14h Pose détente repas

– 14h – 17h Padel, tire laser, tournoi pétanque, confection des gâteau de bonbonne , baseball, tir à l’arc ….. Moniteur diplôme d’état , Coach circuit PRO , Praticien en Hypnose & PNL , Coaching mentale

Périgueux

