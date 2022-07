STAGE MULTI ACTIVITÉS POUR ENFANTS CLUB 7 Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

STAGE MULTI ACTIVITÉS POUR ENFANTS CLUB 7 Montpellier, 4 juillet 2022, Montpellier. STAGE MULTI ACTIVITÉS POUR ENFANTS CLUB 7

448 rue de la Roqueturière Montpellier Hérault

2022-07-04 – 2022-07-29 Montpellier

Hérault EUR 259 Ne manquez pas les stages multiactivités pour les enfants de 4 à 8 ans au club 7 ! ►Au programme: Tennis

Activités manuelles

Jeux sportifs

Basket challenge

Atelier surprise « Remporte ta médaille »

Chasse aux trésors

Piscine et activités aquatique

Ninja Kid

Initiation Hockey Stage de 5 jours goûter compris (lunch box à prévoir le midi)

