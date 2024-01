Stage multi-activités numériques Hiver Espace Jemmapes Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans. payant

37,5€ pour les 5 matinées (+ 5 € de frais en cas de première inscription)

Stage créatif à travers une pratique ludique et pédagogique du numérique proposé par le centre d’animation Jemmapes pendant les vacances d’hiver.

Dessin 2D et 3D, retouche d’image, Robotique et création de jeux vidéo. Chaque jour une nouvelle expérience de création et de technique dans votre domaine de prédilection.

Animé par Kevin ROBIN

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques-ec037442-b47a-44e9-840b-3fe893fb5145

