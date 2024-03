Stage multi activités numériques au Centre Paris Anim’ Jean Verdier Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris, lundi 8 avril 2024.

Du lundi 08 avril 2024 au vendredi 12 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

.Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 14 ans. payant

25 euros le stage (5 euros pour une première inscription à l’association).

Initiez-vous ou découvrez la création numérique.

Stage de découverte autour de la création numérique.

Dessin 2D et 3D, retouche d’image, robotique et création de jeux vidéo. Chaque jour une nouvelle expérience de création et de technique dans votre domaine de prédilection.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques-printemps +33142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques-printemps

