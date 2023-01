Stage Multi-activités numérique Catégorie d’Évènement: île de France

Stage Multi-activités numérique, 20 février 2023, . Du lundi 20 février 2023 au vendredi 24 février 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h00

. payant Tarif : 24€ + 5€ lors de la première inscription Découverte de la création numérique avec un stage multi-activités numérique. Animé par Kevin Robin – Association Cogito Dessin 2D et 3D, retouche d’image, Robotique et création de jeux vidéo. Chaque jour une nouvelle expérience de création et de technique dans votre domaine de prédilection. Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-multi-activites-numeriques

