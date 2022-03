Stage multi-activités enfants Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux 69 69 EUR Stage multi-activités pendant les vacances d’avril, à la salle omnisports à Saint-Laurent en Grandvaux.

Pour les enfants de 7 à 12 ans : groupes en fonction des âges.

Journées à thème : sports collectifs / activités gymniques / sports de plein air / challenge le dernier jour.

Accueil des enfants de 8h30 à 17h, pause entre 12h et 13h30 (repas tiré du sac ou retour à la maison).

Goûters offerts par l’association. Tarif : 69€ par enfant pour les 4 jours.

Réglements acceptés : espèces, chèques, coupons sport ANCV.

Renseignements : 06 23 76 08 97 ou envergures39@gmail.com

Inscription par retour de bulletin au Comité Départemental EPGV ou mail cedric.henry@comite-epgv.fr epgv

